Появились данные о состоянии Надежды Бабкиной в искусственной коме

Депутат Мосгордумы рассказал, зачем артистку ввели в состояние искусственной комы

Появились новые данные о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной. Госпитализированная с пневмонией руководитель театра "Русская песня" в настоящий момент находится в стабильном состоянии.

"Будем надеяться, что она идет на поправку", - сказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

При этом, по его словам, пока неизвестно, сколько будут сохранять искусственную кому. "Они могут вводить и выводить по ее состоянию, это техническая вещь <...>, для поддержания ее приняли такую временную меру", - приводит слова Герасимова ТАСС.

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