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Более 15 тысяч человек пользуются нетворкингом "Цифрового делового пространства"

16:33
  • среда
  • 08 апреля 2020

В мае все мероприятия пройдут в онлайн-режиме

На нетворкинг-платформе "Цифрового делового пространства" зарегистрировано свыше 15 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Количество зарегистрированных пользователей уже превышает 15 тыс. Здесь предприниматели могут найти единомышленников, обменяться полезной информацией, поучаствовать в голосованиях и обсудить интересующие их темы", - отметила она.

Ожидается, что в будущем на портале появятся онлайн-трансляции мероприятий, а также система рекомендаций потенциальных клиентов и бизнес-партнеров на основе данных искусственного интеллекта.

Все мероприятия, запланированные с апреля по май, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции переведены в онлайн-режим.

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Более 15 тыс человек пользуются нетворкингом "Цифрового делового пространства"
Более 15 тыс человек пользуются нетворкингом "Цифрового делового пространства"
Более 15 тыс человек пользуются нетворкингом "Цифрового делового пространства"
Более 15 тыс человек пользуются нетворкингом "Цифрового делового пространства"
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