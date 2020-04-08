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Путин: мы должны бороться за жизнь и здоровье каждого человека

15:44
  • среда
  • 08 апреля 2020

Возможности больниц должны быть существенно увеличены

Владимир Путин надеется, что создаваемые в России дополнительные мощности в системе здравоохранения из-за угрозы коронавируса не потребуются в полном объеме. Об этом он сказал в ходе совещания с главами регионов в среду.

При этом президент назвал неотложной задачу существенно нарастить возможности медицинских учреждений.

Для этого регионы должны получить больше свободы при распределении средств. Соответствующее поручение он дал Минфину. Президент пообещал строго спрашивать с глав регионов за расходование средств.

"Но подчеркну, что предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать, оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжелым течением болезни", - сказал Владимир Путин.

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