Путин объявил о доплатах врачам за работу с коронавирусом

Поддержку окажут всем медицинским сотрудникам

Президент России Владимир Путин заявил, что медицинские работники, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, получат специальные выплаты за дополнительную нагрузку. На это из бюджета выделят около 10 миллиардов рублей.

Президент распорядился выплачивать врачам 80 тысяч рублей в месяц за работу с пациентами, зараженными COVID-19. Доплата за работу с инфицированными для среднего медперсонала составит 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей.

Эта мера поддержки будет реализовываться в течение трех месяцев, начиная с апреля.

В начале селекторного совещания с главами регионов Владимир Путин сказал, что медицинские сотрудники должны получать выплаты без задержек.

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