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Путин призвал не останавливать экономику из-за коронавируса

16:08
  • среда
  • 08 апреля 2020

Президент поручил смягчить удар от COVID-19 по бизнесу

В России нельзя полностью остановить экономику из-за пандемии коронавируса.
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"Даже в Москве, с ее плотностью населения и концентрацией транспортных потоков - нет повсеместного закрытия предприятий, - сообщил президент России Владимир Путин на селекторном о совещании с главами субъектов.

Коронавирус сильно ударил по российской экономике, потери бизнеса колоссальны. Путин поручил главам российских регионов смягчить этот удар. Губернаторы должны вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения.

Для бизнеса следует организовать условия, при которых они смогут вернутся в нормальный график работы. Президент попросил не грузить предприятия дополнительными согласованиями. Правительство будет помогать компаниям, которые сохраняют занятость, поскольку практически во всем мире падает спрос, сокращаются заказы, закрываются компании, особенно в сфере услуг.

"Люди оказываются без работы, то и в таком случае будем напрямую помогать именно им - тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты", - добавил Путин.

Государство поддержит затронутые кризисом отрасли экономики, рынок труда и систему здравоохранения, заверил президент. Откладывать реализацию этого решения нельзя.

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