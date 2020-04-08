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Путин запретил останавливать транспортное сообщение между регионами

16:06
  • среда
  • 08 апреля 2020

Об этом он сказал в ходе совещания с главами регионов

Президент России Владимир Путин в среду на селекторном совещании с главами регионов по вопросу готовности к борьбе с коронавирусом сообщил, что нельзя ограничивать грузовое и пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий.

По словам российского лидера, нельзя останавливать экономику. "Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Глава государства также назвал неотложной задачу существенно нарастить возможности медицинских учреждений. Для этого регионы должны получить больше свободы при распределении средств.

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