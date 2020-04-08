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"Понимаю, что муторно и тошно, но выбора нет": Путин обратился к россиянам

16:03
  • среда
  • 08 апреля 2020

Все проходит, и это пройдет

Владимир Путин обратился к россиянам из-за вынужденного режима самоизоляции. Президент понимает, что у россиян накопилась усталость из-за нахождения дома, но нужно выдержать это испытание. Следующие 2-3 недели будут определяющими.

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"Понимаю, что накопилась усталость, нарушен ваш привычный ритм жизни, для большинства постоянно находиться в четырёх стенах муторно и тошно, но выбора нет. Режим самоизоляции, его испытания надо выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом, которого мы обязаны достичь", - сказал Путин перед началом совещания с главами регионов.

Он отметил, что каждый день подтверждает силу и сплоченность российского общества. Впервые за последние десятилетия страна остро осознала важность труда врачей, волонтеров, журналистов и миллионов людей, которые помогают соседям, родителям и близким.

В завершение своего выступления глава государства напомнил известное изречение: "Все проходит, пройдет и это".

"Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", - заключил Владимир Путин.

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