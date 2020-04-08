Путин потребовал создать условия для возвращения к работе по обычному графику

Системообразующие предприятия останавливать нельзя

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, экономику страны останавливать нельзя, заявил президент России. Владимир Путин потребовал создать все условия, чтобы работа компаний возвращалась к нормальному графику работы.

Особенно это касается системообразующих предприятий, подчеркнул российский лидер, открывая совещание с губернаторами. Экономика страны не может остановиться. По словам Путина, нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков. Остальным надо продолжать работу.

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