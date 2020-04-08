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Путин предложил новые меры поддержки семей с детьми

16:11
  • среда
  • 08 апреля 2020

Это актуально в условиях пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин анонсировал ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми. 
Семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей в условиях коронавируса

В начале селекторного совещания с главами регионов Путин объявил, что выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся раньше запланированного срока - не в июле, а в июне. 

Кроме того, временно безработным родителям не нужно будет предоставлять справки о доходах за год. По словам президента, это расширит круг получателей выплат: "Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут ее получать".  

Накануне Путин подписал указ о выплате в размере пяти тысяч рублей ежемесячно всем семьям, имеющим право на материнский капитал. По словам российского лидера, эти выплаты будут осуществляться уже в апреле, мае и июне.  

Глава страны также предложил помочь родителям, потерявшим работу в условиях распространения коронавируса. В ближайшие три месяца семьи с детьми и безработными родителями будут получать по три тысячи рублей на каждого ребенка. 

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