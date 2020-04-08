Путин предложил новые меры поддержки семей с детьми

Это актуально в условиях пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин анонсировал ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми.

В начале селекторного совещания с главами регионов Путин объявил, что выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся раньше запланированного срока - не в июле, а в июне.

Кроме того, временно безработным родителям не нужно будет предоставлять справки о доходах за год. По словам президента, это расширит круг получателей выплат: "Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут ее получать".

Накануне Путин подписал указ о выплате в размере пяти тысяч рублей ежемесячно всем семьям, имеющим право на материнский капитал. По словам российского лидера, эти выплаты будут осуществляться уже в апреле, мае и июне.

Глава страны также предложил помочь родителям, потерявшим работу в условиях распространения коронавируса. В ближайшие три месяца семьи с детьми и безработными родителями будут получать по три тысячи рублей на каждого ребенка.

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