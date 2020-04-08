"Вместе мы все преодолеем": полная версия обращения Путина

От нашей дисциплины зависит развитие ситуации с коронавирусом
Владимир Путин в среду вновь обратился к россиянам из-за угрозы распространения коронавируса. Президент озвучил новые меры, принятые для поддержки граждан и бизнеса, а также поблагодарил врачей за их самоотверженный труд.
Глава государства отметил, что понимает усталость общества от режима самоизоляции, но другого выбора у нас нет. Следующие 2-3 недели будут определяющими, и от нашей ответственности зависит, как дальше будет складываться ситуация.
"Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", - заключил Владимир Путин.
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