"Вместе мы все преодолеем": полная версия обращения Путина

От нашей дисциплины зависит развитие ситуации с коронавирусом

Владимир Путин в среду вновь обратился к россиянам из-за угрозы распространения коронавируса. Президент озвучил новые меры, принятые для поддержки граждан и бизнеса, а также поблагодарил врачей за их самоотверженный труд.

Глава государства отметил, что понимает усталость общества от режима самоизоляции, но другого выбора у нас нет. Следующие 2-3 недели будут определяющими, и от нашей ответственности зависит, как дальше будет складываться ситуация.

"Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", - заключил Владимир Путин.

Полную версию обращения президента смотрите в видео:

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