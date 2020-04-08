Путин разрешил регионам определять приоритеты в борьбе с COVID-19

Но напомнил губернаторам о персональной ответственности

Главы российских регионов не должны действовать по единому шаблону в борьбе с коронавирусом, заявил Владимир Путин. Президент России уверен, что это не только неэффективно, но даже вредно.

Минфину российский лидер поручил дать возможность регионам самим определять, на чем сконцентрировать ресурсы в борьбе с коронавирусом. В то же время, глава государства напомнил губернаторам о главной задаче.

"Начну с неотложной задачи, общей для всех регионов. Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет", - подчеркнул Путин на совещании с губернаторами, посвященном мерам по борьбе с коронавирусом. В то же время президент напомнил главам регионов о персональной ответственности за расходование выделенных средств.

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