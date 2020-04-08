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Путин предложил новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса

16:30
  • среда
  • 08 апреля 2020

В условиях экономического кризиса и пандемии они необходимы

Российский бизнес приложит все усилия для сохранения своих компаний в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса. Такую уверенность выразил президент России Владимир Путин.  

Государство поддержит ответственный подход предприятий и в качестве дополнительных мер введет отсрочку по страховым платежам на полгода для малого и среднего бизнеса. Ранее подобную помощь власти ввели для поддержки микробизнеса в стране. 

"В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев", - заявил Путин на селекторном совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России.

Кроме того, Путин поручил Центробанку за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и заработных плат.

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