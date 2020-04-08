Британских медиков из-за коронавируса обеспечили бесплатными психологами

У борющихся в COVID-19 врачей определили посттравматический синдром

Британские медики в условиях пандемии коронавируса переживают сильнейший стресс. По мнению руководства службы, отвечающей за психологическую помощь британским медработникам, у врачей проявляется посттравматический синдром.

"Я не хочу использовать военную терминологию, но под ударом кризиса у сотрудников, скорее всего, проявятся симптомы боевого посттравматического нервного расстройства… Спустя три-шесть месяцев наши сотрудники могут начать испытывать симптомы посттравматического синдрома", - говорится в заявлении.

Как сообщается, необходимую помощь смогут получить все 1,4 миллиона сотрудников национальной системы здравоохранения. Медикам помогут также и финансами. А для работы на телефонных и СМС-линиях поддержки были наняты волонтеры благотворительных организаций и хосписов, передает РИА Новости.

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