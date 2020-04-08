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Украинская генпрокуратура возбудила пять дел против Порошенко

17:36
  • среда
  • 08 апреля 2020

Экс-президент вмешивался в деятельность судебных органов

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще пяти уголовных дел. Новые дела касаются назначений судей Верховного суда. Сами сотрудники ВС в с воем обращении в генпрокуратуру заявили, что Порошенко своими указами нарушил конституцию Украины.
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"Генеральным прокурором 6 апреля 2020 года на основании обращения работников Верховного суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента Украины от 10 ноября 2017 года  и от 07 мая 2019 года…", говорится в сообщении надзорного ведомства.

В настоящее время следователи Государственного бюро расследований Украины работают над десятком дел, в которых фигурирует Петр Порошенко.  Речь в них идет о злоупотреблении властью или служебным положением, о вмешательстве в деятельность судебных органов и о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, напоминает ТАСС.

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