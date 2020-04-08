Собянин призвал не сворачивать строительство жилья и метро в Москве

В условиях пандемии нельзя останавливать работу предприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте заявил, что в столице в условиях пандемии коронавируса необходимо продолжить строительство жилья, а также дорог и метрополитена.

"Считаю, что нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья, крупные проекты благоустройства. Стройка дает самый большой мультипликативный эффект - через производство комплектующих и стройматериалов мы сохраняем миллионы рабочих мест в Москве и по всей России", - отметил Собянин.

По его словам, пускать под нож бюджетные инвестиции тоже категорически нельзя. "Наоборот, в трудные времена они являются основным инструментом поддержания экономики. Инвестиции - залог уменьшения потерь и быстрого выхода из кризиса. Основной способ поддержки огромного числа москвичей и граждан России сейчас и гарантия возобновления роста экономики в будущем", - отметил мэр.

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