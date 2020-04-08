В Москве упростили порядок выделения доплат безработным

Процедура проверки нуждаемости должна быть максимально необременительной для граждан

Пособие по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан начнут выплачивать в столице с четверга, 9 апреля. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду на своем персональном сайте.

"Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин объявил о том, что федеральное пособие по безработице 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов. Это очень правильно. Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты", - написал Собянин

По словам Собянина, помощь должна приходить быстро. "Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от трех до пяти дней. Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости должна быть максимально необременительной для граждан", - отметил мэр.

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