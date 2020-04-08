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Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

18:08
  • среда
  • 08 апреля 2020

Ситуация в стране развивается по благоприятному сценарию

Ситуация с коронавирусом в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев, заявила глава Федерального медико-биологического агентства. По расчетам Вероники Скворцовой, при таком развитии событий обстановка в стране начнет улучшаться к лету.
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"Нам надо продержаться 10-14 дней, и мы выйдем на то плато, с которого начнем потихоньку уходить под таким же углом, это всегда синусоида... Если первые случаи у нас появились в конце февраля, можно говорить о запуске процесса относительно интенсивном с 1 марта", - сказала Скворцова в программе "Док-Ток" на Первом канале.

По прогнозам главы ФМБА, выход из кризиса возможен к началу июня. По последним данным, в России свыше 8,6 тысячи подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 63 человека. При этом за последние сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано.

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