Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Ситуация в стране развивается по благоприятному сценарию

Ситуация с коронавирусом в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев, заявила глава Федерального медико-биологического агентства. По расчетам Вероники Скворцовой, при таком развитии событий обстановка в стране начнет улучшаться к лету.

"Нам надо продержаться 10-14 дней, и мы выйдем на то плато, с которого начнем потихоньку уходить под таким же углом, это всегда синусоида... Если первые случаи у нас появились в конце февраля, можно говорить о запуске процесса относительно интенсивном с 1 марта", - сказала Скворцова в программе "Док-Ток" на Первом канале.

По прогнозам главы ФМБА, выход из кризиса возможен к началу июня. По последним данным, в России свыше 8,6 тысячи подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 63 человека. При этом за последние сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"