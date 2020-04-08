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Учебный год в России закончится досрочно из-за коронавируса

19:04
  • среда
  • 08 апреля 2020

Это коснется только 1-8 классов

Учебный год для учащихся 1-8 классов в России завершится досрочно из-за ситуации с коронавирусом. Министерство просвещения разрешило регионам при необходимости перенести часть учебных программ.
Российским школам рекомендовано перейти на онлайн-обучение

"Регионы имеют возможность… изменить календарный график или завершить учебный год для 1-8 классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Учеников 10-11 классов эта мера не коснется. Как сказано в сообщении, регионы должны обеспечить очное проведение Основного государственного экзамена по двум предметам. Образовательные программы будут полноценно реализованы -  в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов.

Дистанционные образовательные технологии будут задействованы, если ситуация в регионе будет требовать домашней самоизоляции, отметили в Минпросвещения.

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