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Путин потребовал от губернаторов выполнения всех поручений до конца недели

18:36
  • среда
  • 08 апреля 2020

Перечень дел составлен по итогам общения я президента с главами регионов

Поручения по новым мерам поддержки россиян в ситуации с коронавирусом, озвученные на совещании с губернаторами, должны быть выполнены до конца недели. С таким требованием обратился к главам регионов президент России.
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Владимир Путин также поручил немедленно отправить в рабочую группу Госсовета и кабмин планы регионов по борьбе с коронавирусом.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, формализованный перечень поручений, озвученных Владимиром Путином на встрече с губернаторами  по вопросам борьбы с коронавирусом, может быть готов уже 9 апреля.

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