Путин потребовал от губернаторов выполнения всех поручений до конца недели

Перечень дел составлен по итогам общения я президента с главами регионов

Поручения по новым мерам поддержки россиян в ситуации с коронавирусом, озвученные на совещании с губернаторами, должны быть выполнены до конца недели. С таким требованием обратился к главам регионов президент России.

Владимир Путин также поручил немедленно отправить в рабочую группу Госсовета и кабмин планы регионов по борьбе с коронавирусом.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, формализованный перечень поручений, озвученных Владимиром Путином на встрече с губернаторами по вопросам борьбы с коронавирусом, может быть готов уже 9 апреля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"