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Французы назвали Су-57 жемчужиной российской авиации

19:29
  • среда
  • 08 апреля 2020

Эксперты в восторге от возможностей самолета пятого поколения

Российский авиационный комплекс пятого поколения Су-57 привел в восторг французских экспертов. Их впечатлило видео, опубликованное недавно Минобороны России. Автор материала в журнале Capital пишет: российские ВКС проверили истребитель на прочность и показали, на что он способен.
Опубликовано видео полетов Су-57 на предельных режимах

"С двумя российскими турбореактивными двигателями Су-57 развивает максимальную скорость около 2600 километров в час, скорость набора высоты — 21 километр в минуту", — пишет Capital. Автор материала отмечает, что во время испытаний российский истребитель демонстрирует "непревзойденную маневренность".

На видео пилоты ВКС отрабатывают фигуры высшего одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах. Летчики также выполнили элементы ближнего воздушного боя с применением сверхманевренных режимов Су-57. Французский эксперт назвал авиационный комплекс пятого поколения "жемчужиной российской авиации".

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