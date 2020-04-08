Путин призвал россиян к дисциплине и ответственности

Необходимо выдержать режим самоизоляции, отметил президент

Проблемы борьбы с распространением коронавируса обсуждались в среду на совещании Владимира Путина с руководителями российских регионов. В режиме видеоконференции в дискуссии участвовали главы всех 85 субъектов Федерации, а также полпреды президента в федеральных округах и члены правительства. Перед тем, как начать рассмотрение ситуации на местах, Владимир Путин сообщил о новых мерах финансовой поддержки, которая будет оказана лечебным центрам, медицинскому персоналу, а также предприятиям и гражданам, пострадавшим от введенных ограничений.

На связи с Владимиром Путиным - члены правительства и главы регионов, среди которых Сергей Собянин. В приоритете, подчеркивает президент, поддержка системы здравоохранения. 33 миллиарда рублей из бюджета уже выделено на развёртывание больничных коек по стране. Еще 13 миллиардов - на закупку медоборудования. Лучше, если эти допрезервы не понадобятся. Но готовыми следует быть ко всему.

"Сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Поручаю Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Но подчеркну, предоставляя такую свободу манёвра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи", - отметил Путин.

Еще одна мера поддержки - дополнительные выплаты медицинским работникам. Им сейчас тяжело, объем работы огромный, риск для здоровья тоже. 80 тысяч рублей ежемесячно будут получать врачи в больницах. 50 тысяч - фельдшеры и медсёстры. Столько же станут выплачивать врачам скорой помощи. Для младшего персонала надбавка составит 25 тысяч рублей.

"Повторю, такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение: а именно – установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России", - сказал Путин.

Поручение от Путина - разработать план межрегионального взаимодействия. Так, чтобы, например, больницы могли принимать пациентов из других субъектов России, а бригады скорой помощи - выезжать в соседние регионы. Федеральным же медицинским центрам предстоит поделиться своим коечным фондом. Президент подчеркивает: главная цель - защита жизни и здоровья людей. Но решения о введении профилактических мер должны быть адресными, точечными и выверенными.

"Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести. Обращаю внимание, даже в Москве с её плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий – "всех под одну гребёнку" – такого нет. Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удалённый режим", - отметил Путин.

Необходимо создать все условия, чтобы предприниматели возвращались в нормальный график работы, считает Путин. Должен быть четкий и понятный перечень организаций, функционирование которых ограничено. Остальные не надо "грузить", пусть работают, соблюдая санитарные требования. Будет и поддержка от государства. Пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку на уплату страховых взносов и налогов, кроме НДС, - на шесть месяцев. Потом выплаты реструктурируют. Накопившиеся долги можно будет гасить постепенно в течение как минимум года. При этом надо понимать: помогать будут, в первую очередь, тем компаниям, которые не сокращают штат.

"Понимаю, что предпринимателям приходится непросто, но вы видите, уважаемые друзья, что так происходит везде, практически во всём мире: падает спрос, сокращаются заказы, многим компаниям не просто приходится, особенно в сфере услуг, многие закрыты. Это серьёзное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать", - сказал Путин.

Помощь предусмотрена и тем, кто остался без работы. Дополнительные выплаты по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка. Плюс, в апреле, мае и июне - пособие в размере МРОТ. Это еще 12 130 рублей. К тому же, в июне, на месяц раньше срока, начнут платить семьям с детьми от 3 до 7 лет, которые имеют право на материнский капитал. Важный момент: при оформлении документов для получения поддержки больше не будет учитываться доход человека на прежнем месте работы. Ну и программу кредитных и ипотечных каникул расширят, чтобы она стала доступной для большего числа людей. Путин предупреждает: ближайшие две-три недели - непростое время. И, как говорят вирусологи, определяющее. Станет ясно, как развивается эпидситуация в стране. А потому от всех представителей власти требуется сейчас предельная концентрация усилий.

"Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну – для этого у нас всё есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная "подушка безопасности" в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисов прошлых лет. Ясно, что без определённых потерь не обойтись, но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития", - сказал Путин.

Важна дисциплина, настаивает президент. Потерпеть и остаться дома - вот что сейчас важно. Вот чем каждый может помочь себе, своим близким и всей стране.

((ПУТИН)) ((19:58))

"Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь. Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем. Спасибо!" - указал Путин.

Слова благодарности от президента - врачам и медсёстрам, волонтёрам и знаменитостям, которые сейчас тоже активно включились в борьбу с инфекцией. А еще - миллионам обычных людей, которые ежедневно помогают соседям, родным, проявляют в это сложное время гражданскую ответственность.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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