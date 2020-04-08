Мишустин призвал обеспечить восстановление деловой активности

Необходимо не только принимать меры которые помогут пройти текущий сложный период

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду продолжил серию встреч с парламентскими фракциями в режиме видеоконференций. Сегодня он побеседовал с представителями ЛДПР, передает "ТВ Центр".

Во встрече приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, федеральные министры и представители аппарата правительства. Глава кабинета поддержал инициативы либерал-демократов по синхронизации федеральных, региональных и муниципальных налоговых льгот. А также по дублированию на местах федеральных решений об отсрочках платежей. Премьер поблагодарил депутатов за активную работу с инициативами президента, призвал их не ограничиваться мерами по борьбе с коронавирусом, а думать о времени, когда инфекция будет побеждена.

"Мы все фактически мобилизованы на постоянную работу в режиме 24 на 7. И несмотря на постоянную борьбу с распространением коронавирусной инфекции, необходимо не только принимать меры которые помогут пройти текущий сложный период, но и обеспечить восстановление деловой активности после окончания карантинных мероприятий. Все действия Государственной Думы в последние недели показывают, что депутаты понимают свою ответственность за общий результат", - сказал Мишустин.

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