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Собянин рассказал Путину о борьбе с коронавирусом в Москве

19:57
  • среда
  • 08 апреля 2020

По словам мэра, найден оптимальный баланс

Ограничительные меры в условиях борьбы с эпидемией коронавируса необходимы – но так же необходима и работа экономики. В этой ситуации надо найти оптимальный баланс, отметил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Собянин призвал не сворачивать строительство жилья и метро в Москве

"Владимир Владимирович, я, говоря со своими коллегами, вижу, какие опасения: они персонально отвечают за состояние здоровья, смертность населения от коронавируса, с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что, Вы правильно абсолютно сказали, жизнь продолжается, мы не должны разрушить экономические связи, экономику и остановить предприятия. Нужно найти оптимальный баланс между тем и другим. Без этого мы из ситуации не выйдем", - сказал Собянин.

Столичный градоначальник привел пример Москвы – где, по его мнению, такой баланс найден. По городу сейчас передвигается примерно четверть населения.

"По Москве сегодня около 3 миллионов работают, 2 миллиона выведены на дистанционную работу и порядка 2 миллионов находятся в отпусках. Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения, на сегодня это более или менее оптимальный баланс", - сказал Собянин.

Мэр заметил: можно было, конечно, полностью закрыть Москву. Но в таком случае, он уверен, город не смог бы функционировать длительное время. В то же время, ограничительные меры по группам риска, с точки зрения мэра, совершенно необходимы. Это пожилые люди, а также те, кто вернулся из-за границы, приводятся слова градоначальника в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

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