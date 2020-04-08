Италия зафиксировала рекордное число выздоровлений от коронавируса

Количество заразившихся, напротив, снижается

Самый высокий показатель выздоровлений за время эпидемии коронавируса зафиксирован в Италии. Как заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, из больниц за сутки выписаны более 2 тысяч человек.

"Число выздоровевших растет до 26 491, за день у нас новый рекорд - 2099 человек. За последние 10 дней число выздоровевших выросло на 50%", - добавил Борелли.

Днем ранее сообщалось о рекордно малом числе новых случаев заражения - 880. При том, что на прошлой неделе в сутки инфицировалось не менее 2,9 тысячи человек. Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 139,4 тысячи. Во вторник этот же показатель составлял 135,5 тысячи человек. Как отметили в ВОЗ, эти показатели говорят пока лишь о замедлении скорости распространения COVID-19 в Италии, передает ТАСС.

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