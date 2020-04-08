Песков купил в аптеке блокатор вирусов

Специальный бейдж обеззараживает воздух

Блокатор вирусов, который заметили журналисты на пиджаке пресс-секретаря президента России, Дмитрий Песков приобрел в обычной аптеке. Прибор выполнен в виде бейджа.

"Это я сам в аптеке купил", - сказал Песков. Пресс-секретарь ответил на вопрос корреспондента ТАСС, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков появился на совещании президента Владимира Путина с губернаторами с необычным бейджем на пиджае. Как выяснилось, это блокатор вирусов. Принцип действия устройства, которое обеззараживает воздух, основан на выделении диоксида хлора.

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