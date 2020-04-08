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Московских медиков освободят от платы за парковку

21:30
  • среда
  • 08 апреля 2020

Формируется реестр сотрудников медучреждений

Московским медикам не придется платить за парковку. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, мэр столицы Серей Собянин распорядился об этом некоторое время назад, сейчас формируется список.
Парковка в Москве будет бесплатной в праздничные дни

"Мэр давно дал поручение отменить плату за парковку медикам. Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков. В ближайшее время парковка для них станет бесплатной", - сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обратились к мэрам и губернаторам крупных российских городов с предложением отменить плату за парковку для врачей и медперсонала.

А президент России Владимир Путин во время совещания с губернаторами выступил с предложением установить новые доплаты врачам. За работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, медработники получат дополнительно от 25 до 80 тысяч рублей.

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