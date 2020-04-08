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В Москве скончались еще 7 пациентов с коронавирусом

21:42
  • среда
  • 08 апреля 2020

Общее число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 38

В столице скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19 и пневмонией. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе. Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 38, сообщает ТАСС.
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Ранее сообщалось, что за сутки в России подтверждены еще 1175 случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Этот показатель почти не отличается от предыдущего дня.

По данным Оперативного штаба, число инфицированных за весь период - 8672. При этом проведено уже свыше 900 тысяч тестов на коронавирус. По суточному приросту выявленных случаев впереди всех Москва. В столице диагноз подтвердился еще у 660 человек. Из больниц по всей России выписаны сразу 86 пациентов, а за все время пандемии выздоровели 580 человек.

Введенный в стране режим всеобщей домашней изоляции и другие защитные меры показали свою высокую эффективность в сдерживании распространения инфекции.

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