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Число зараженных COVID-19 в мире приблизилось к полутора миллионам

21:57
  • среда
  • 08 апреля 2020

За последние сутки умерли 6695 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире составило 1 353 361. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 73 639 человек. Такие данные публикует на своем сайте Всемирная организация здравоохранения.
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По данным ВОЗ, за последние 24 часа в мире скончались 6695 человек. Общее число жертв коронавируса - 79 235 человек.

Организация сообщает, что больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе. Число зараженных в странах Европы достигло 720 219.

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