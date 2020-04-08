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"Люди просят о помощи": дом престарелых загорелся на западе Москвы

22:09
  • среда
  • 08 апреля 2020

Возгоранию присвоен повышенный номер сложности

На западе столицы горит дом престарелых. По данным источника в экстренных службах, в здании сильное задымление. Люди из окон просят о помощи.
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"В доме престарелых на 3-й Мякининской улице произошел пожар. Силы пожарных следуют туда по повышенному номеру вызова", - цитирует сотрудника службы ТАСС.

Как следует из открытых источников, по указанному адресу на 3-й Мякининской улице находится дом престарелых "Третий возраст". На место происшествия отправлены автобусы, в которых временно разместят людей.

По последним данным, из горящего здания эвакуированы 50 человек. Спасены трое пациентов пансионата.

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