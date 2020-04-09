Пожар в московском доме престарелых: погибли четыре человека

Пострадали 16 человек

Четыре человека погибли и 16 пострадали в результате пожара в пансионате для престарелых на западе Москвы. В здании на 3-й Мякининской улице находились 50 постояльцев, передает "ТВ Центр".

Два человека погибли на месте, ещё два позже скончались в больнице. Сообщается, что в числе пострадавших - пожарный, который помогал постояльцам выбраться из горящего здания, он надел свою маску одному из стариков и сам надышался дымом. Известно, что очаг находился на первом этаже и в подвале здания.

Возгоранию была присвоена третья степень сложности. Возникло сильное задымление. Уже поздно ночью пожар - ликвидировали.

По предварительным данным, причиной могла стать неисправность проводки. На место происшествия прибыли заммэра столицы Пётр Бирюков и глава МЧС России Евгений Зиничев. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

"Предварительно, пожар произошёл в цокольном этаже. Там, где размещается котельная. Ориентировочно, хлопок в котельной был. Котельная работает на дизельном топливе. Пожарные приняли меры к тому, чтобы вывести находящихся здесь постояльцев. Более 50 человек", - сообщил Бирюков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"