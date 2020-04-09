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"Люди пляшут в своей реальности": кто стоит за фейками о коронавирусе

09:04
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Эксперт Михаил Делягин удивлен, что недостоверную информацию обсуждают всерьез

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили распространение недостоверной информации о коронавирусе, в том числе фейки о возможности заболеть COVID-19 из-за вышек 5G. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Как можно верить людям, которые являются поставщиками фейков? Причем дипломированными, с печатью и подписью… Люди пляшут в своей реальности. И когда эти замечательные безумцы начинают говорить, мы вдруг это обсуждаем всерьез. Господин Трамп (президент США Дональд Трамп) сказал, что CNN – поставщик фейк-ньюс", - заявил эксперт.

"Трамп критикует не только CNN, от него досталось и Всемирной организации здравоохранения", - заметил Фролов.

"Трамп платит деньги ВОЗ. Международные чиновники берут деньги от Трампа и вместо того, чтобы хвалить Трампа, хвалят Китай. Кто демонстрирует успехи? Там, где скопировали советскую систему медицины: в Китае, Южной Корее и Японии", - сказал Делягин.

Ранее в Великобритании люди начали поджигать вышки связи 5G из опасений, что он вызывает коронавирус. Фейковую информацию об этом распространили западные СМИ.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео:

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