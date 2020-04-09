Военные России и Турции провели патрулирование в Алеппо

Они следят за соблюдением режима прекращения огня

Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование на участке трассы М-4 в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Силы двух стран следят за соблюдением режима прекращения огня, передает "ТВ Центр".

Колонну бронемашин сопровождали наши беспилотники. Трасса М-4 является важнейшей транспортной артерией Сирии. Она соединяет Алеппо с Латакией. Совместное патрулирование в 12-километровой зоне вдоль трассы позволит обеспечить безопасный проезд мирного населения и ускорить восстановление Алеппо.

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