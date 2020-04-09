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Число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 1,5 миллиона человек

08:26
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Умерли от вируса более 88 тысяч человек

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru на 8:00, на Земле насчитывается 1 520 157 заболевших COVID-19. Умерли от вируса 88 514 человек, выздоровели 330 589.

Практически треть всех случаев заражения выявлена на территории США – там 432 132 подтвержденных случаев коронавируса, пишет газета "Известия". За ними следует Испания (148 220) и Италия (139 422).

Китай опустился на шестое место (82 867). За минувшие сутки в КНР не было зафиксировано ни одного случая заражения или смерти.

В России выявлены 8 672 случаев заболевания. Скончались 63 человека, выздоровели 580. Больше всего случаев заболевания приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

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