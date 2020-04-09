В Минэнерго заявили о готовности России сократить добычу нефти

9 апреля страны ОПЕК проведут видеоконференцию
В Минэнерго подтвердили готовность России сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года, то есть на 1,6 млн баррелей в сутки.
"Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю", - сказал ТАСС представитель Минэнерго. Как подчеркнули в ведомстве, Россия пойдет на такой шаг только в том случае, если другие страны согласятся на пропорциональное снижение добычи нефти.
По данным РБК, в новую сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны с общей добычей 70 миллионов баррелей в день.
В четверг, 9 апреля, участники ОПЕК+ и нефтедобывающие страны проведут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти. Встреча пройдет в формате видеоконференции.
Напомним, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти перестало действовать в марте 2020 года, когда Россия и Саудовская Аравия не нашли консенсус относительно условий его продления. После этого страны ОПЕК увеличили добычу нефти, спрос на которую упал из-за пандемии коронавируса. В итоге нефтяные цены впервые за 20 лет обвалились до 22 долларов за баррель.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"