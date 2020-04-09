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Последние новости о коронавирусе на сегодня, 9 апреля

08:11
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Подтверждено 8672 случая заражения

На Камчатке в десять раз увеличили количество проводимых тестов. В первую очередь проверяют  медиков, которые находятся в зоне риска. В крае подтвердили два случая заболевания COVID-19, пока ситуация оценивается как стабильная.

По последним данным Оперативного штаба, число инфицированных в нашей стране 8672. Выздоровели 580 человек. Всего зарегистрировано 63 летальных исхода Больше всего заболевших в Москве — 5841 человек.

Вместе с тем, на местах разрабатывают карты санитарной обработки  улиц и помещений.В Марий Эл дезинфекцией занимаются военные, моют остановки, территории больниц, аптек, детских садов и магазинов.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты привлекли к этой задаче и в Санкт-Петербурге. Там продезинфицировали сразу несколько военных училищ и вузов. Санобработка особенно актуальна, так как всё больше предприятий возобновляют производство.

В Кузбассе отменили режим нерабочих дней для некоторых организаций сферы услуг. Салонам красоты и магазинам стройматериалов в Приморье разрешили работать во время самоизоляции.

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