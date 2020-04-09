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Найден препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

08:52
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Он включен в список основных лекарств ВОЗ

Австралийские ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выяснили, что широко распространенный препарат ивермектин эффективно борется с коронавирусной инфекцией. 
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Ученые провели эксперимент в лабораторных условиях. Они ввели ивермектин в клетки с коронавирусом. Через 24 часа доля вирусных РНК (рибонуклеиновая кислота) в клеточных культурах сократилась на 93%, а через 48 часов - более чем на 99%. 

"Это указывает на то, что применение данного препарата привело к потере практически всего вирусного материала", - говорится в журнале Antiviral Research. При этом подчеркивается, что ивермектин не оказал на образцы токсичного влияния.  

Как передает RT, ивермектин включен в список основных лекарств ВОЗ, поэтому проблем с его массовым использованием не должно возникнуть. 

Ранее директор по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сказал, что около 20 компаний, в том числе российские, начали разработку вакцины от коронавирусной инфекции. "Будет соревнование", - отметил он по поводу поиска лекарства. 

По последним данным, свыше 1,5 миллиона человек по всему миру заразились COVID-19, более 88 тысяч скончались.

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