Найден препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Он включен в список основных лекарств ВОЗ

Австралийские ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выяснили, что широко распространенный препарат ивермектин эффективно борется с коронавирусной инфекцией.

Ученые провели эксперимент в лабораторных условиях. Они ввели ивермектин в клетки с коронавирусом. Через 24 часа доля вирусных РНК (рибонуклеиновая кислота) в клеточных культурах сократилась на 93%, а через 48 часов - более чем на 99%.

"Это указывает на то, что применение данного препарата привело к потере практически всего вирусного материала", - говорится в журнале Antiviral Research. При этом подчеркивается, что ивермектин не оказал на образцы токсичного влияния.

Как передает RT, ивермектин включен в список основных лекарств ВОЗ, поэтому проблем с его массовым использованием не должно возникнуть.

Ранее директор по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сказал, что около 20 компаний, в том числе российские, начали разработку вакцины от коронавирусной инфекции. "Будет соревнование", - отметил он по поводу поиска лекарства.

По последним данным, свыше 1,5 миллиона человек по всему миру заразились COVID-19, более 88 тысяч скончались.

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