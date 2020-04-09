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Имеют ли переболевшие корью и ветрянкой иммунитет к коронавирусу?

09:04
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Объяснил врач-иммунолог

В интернете появились предположения, что люди, переболевшие ветрянкой и корью, имеют меньше шансов заразиться коронавирусом.
Врач рассказала о влиянии прививки БЦЖ на смертность от коронавируса

Однако эти заявления не имеют под собой никаких оснований, заявил врач-иммунолог, кандидат медицинскиx наук Алексей Попович.

"На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеются только разрозненные данные, и лабораторные, и эпидемические. То есть требуется время, чтобы подтвердить", - пояснил иммунолог "Пятому каналу".

Нужно надеется не на перенесенные болезни, а на собственный иммунитет и соблюдать определенные меры безопасности.

Ранее американские ученые связали смертность от коронавируса с отказом от прививки БЦЖ (Бацилла Кальмета-Герена), предназначенной для борьбы с туберкулезом.

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