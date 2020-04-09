Имеют ли переболевшие корью и ветрянкой иммунитет к коронавирусу?

Объяснил врач-иммунолог

В интернете появились предположения, что люди, переболевшие ветрянкой и корью, имеют меньше шансов заразиться коронавирусом.

Однако эти заявления не имеют под собой никаких оснований, заявил врач-иммунолог, кандидат медицинскиx наук Алексей Попович.

"На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеются только разрозненные данные, и лабораторные, и эпидемические. То есть требуется время, чтобы подтвердить", - пояснил иммунолог "Пятому каналу".

Нужно надеется не на перенесенные болезни, а на собственный иммунитет и соблюдать определенные меры безопасности.

Ранее американские ученые связали смертность от коронавируса с отказом от прививки БЦЖ (Бацилла Кальмета-Герена), предназначенной для борьбы с туберкулезом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"