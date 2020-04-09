Имеют ли переболевшие корью и ветрянкой иммунитет к коронавирусу?

Объяснил врач-иммунолог
В интернете появились предположения, что люди, переболевшие ветрянкой и корью, имеют меньше шансов заразиться коронавирусом.
Однако эти заявления не имеют под собой никаких оснований, заявил врач-иммунолог, кандидат медицинскиx наук Алексей Попович.
"На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеются только разрозненные данные, и лабораторные, и эпидемические. То есть требуется время, чтобы подтвердить", - пояснил иммунолог "Пятому каналу".
Нужно надеется не на перенесенные болезни, а на собственный иммунитет и соблюдать определенные меры безопасности.
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