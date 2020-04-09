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США возьмут под контроль европейскую часть России через год

09:03
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Пока что для этого есть определенные проблемы

Американские военные смогут взять под полный контроль европейскую часть России через год-два после завершения строительства комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. Он расположен в польском поселке Редзиково.

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Размещение комплекса всего в 200 километрах от Калининграда и в 800 километрах от основной границы России позволит американцам отслеживать позиции баллистических ракет "Тополь-М" и "Ярс" в Татищево, Тейково и Козельске. К такому выводу пришел обозреватель агентства ТАСС Дмитрий Литовкин.

"Это, между прочим, 134 ядерных боезаряда — чуть меньше половины нашего наземного арсенала", — пишет Литовкин.

Пока что с вводом в действие комплекса возникли проблемы. Подрядчики Пентагона не выдержали сроки строительства, из-за чего американскому военному ведомству пришлось их спешно менять.

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