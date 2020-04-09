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"Ради забавы": названа причина пожара в запретной зоне вокруг ЧАЭС

09:28
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Задержан 27-летний украинец

Правоохранительные органы Украины нашли виновника пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
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Им оказался ранее судимый 27-летний украинец из села Раговка, который поджог траву "ради забавы", передает "Интерфакс". 

По его вине огнем было уничтожено пять гектаров Котовского лесничества. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку.

Тем временем, спасатели продолжают тушить пожар на территории трех лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. На данный момент идет тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 гектаров.

Зона отчуждения — запретная для проживания и хозяйственной деятельности территория вокруг Чернобыльской АЭС, где 26 апреля 1986 года произошел взрыв четвертого энергоблока. Площадь загрязнения составила 50 тысяч квадратных километров на территории современных Украины, Белоруссии и России.

Видео пожара в запретной зоне вокруг Чернобыля

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