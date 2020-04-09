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Потерявшая сына из-за коронавируса мать процитировала его предсмертные слова

09:42
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Мужчине пришлось работать без средств защиты в условиях пандемии

В Великобритании из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции массово гибнут водители общественного транспорта. Так, в Лондоне, по подсчетам мэрии, погибли уже 10 сотрудников.

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Мать одного из них, 36-летнего Эмеки Ньяк, считает, что власти не предоставили ее сыну средств для защиты от вируса, а транспортное средство, которым он управлял, не проходило дезинфекцию. 62-летняя Анна Ньяк обвинила в смерти сына мэра Лондона Садика Хана.

Женщина рассказала, что ее сыну пришлось работать водителем автобуса в условиях пандемии. По ее словам, он старался соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома, однако Эмека опасался за свое здоровье из-за условий на работе.

Водитель автобуса тяжело переносил COVID-19, пишет Daily Mail. Он боролся с инфекцией больше двух недель. По признанию матери, его последними словами стали: "Я не выкарабкаюсь, мам". Она не успела попрощаться с сыном, так как прибывшие по вызову медики попросили ее покинуть комнату.

В Великобритании с начала распространения коронавируса скончались 7097 человек. Всего в стране выявили 60 тысяч 734 случая заражения.

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