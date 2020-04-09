"Весь в папу": сын Галкина и Пугачевой проявил талант пародиста

Он изобразил Игоря Николаева

Шестилетний сын пошел по стопам Максима Галкина. Телеведущий выложил в Instagram видео, на котором Гарри мастерски изображает музыканта Игоря Николаева.

"Выпьем за любовь, выпьем за любовь", - голосит Гарри, стоя перед публикой в черных очках и накладных усах. Его волосы собраны в косички. Зрителей развеселил номер Гарри: за кадром раздались смех и аплодисменты.

Под конец выступления сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой снял очки и усы. "Не узнали, что ли, Гарика? - сказал он. - А усы сам выращиваю".

Одним из первых видео прокомментировал Игорь Николаев, который недавно вернулся из больницы в Коммунарке. Кстати, он выписался без усов. "Браво", - написал композитор, который тесно общается с Галкиным и Пугачевой. Судя по количеству эмодзи в виде сердечек, народный артист России ни капельки не обиделся на пародию.

- Талант, весь в папу! - пишут в соцсети.

- Достойная смена подрастает.

- Красавчик!

- Артист.

- Какой лапуся.

Максим Галкин и Алла Пугачева, как и другие звезды, находятся на карантине. По мере сил они пытаются скрасить свое пребывание дома. Они исполняют гимн борьбы с коронавирусом, играют с детьми и проводят вместе с ними таинственные обряды по изгнанию COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"