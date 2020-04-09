ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Весь в папу": сын Галкина и Пугачевой проявил талант пародиста

10:21
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Он изобразил Игоря Николаева

Шестилетний сын пошел по стопам Максима Галкина. Телеведущий выложил в Instagram видео, на котором Гарри мастерски изображает музыканта Игоря Николаева. 
Дети Галкина и Пугачевой придумали, как победить коронавирус

"Выпьем за любовь, выпьем за любовь", - голосит Гарри, стоя перед публикой в черных очках и накладных усах. Его волосы собраны в косички. Зрителей развеселил номер Гарри: за кадром раздались смех и аплодисменты. 

Под конец выступления сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой снял очки и усы. "Не узнали, что ли, Гарика? - сказал он. - А усы сам выращиваю". 

Одним из первых видео прокомментировал Игорь Николаев, который недавно вернулся из больницы в Коммунарке. Кстати, он выписался без усов. "Браво", - написал композитор, который тесно общается с Галкиным и Пугачевой. Судя по количеству эмодзи в виде сердечек, народный артист России ни капельки не обиделся на пародию. 

- Талант, весь в папу! - пишут в соцсети. 

- Достойная смена подрастает. 

- Красавчик!

- Артист. 

- Какой лапуся. 

Максим Галкин и Алла Пугачева, как и другие звезды, находятся на карантине. По мере сил они пытаются скрасить свое пребывание дома. Они исполняют гимн борьбы с коронавирусом, играют с детьми и проводят вместе с ними таинственные обряды по изгнанию COVID-19. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Гарри Галкин
Гарри Галкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.