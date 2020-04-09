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Дезинфекцию улиц российского города военными сняли на видео

09:38
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Улицы обработали специальным раствором

Российских военных привлекли к санитарной обработке улиц Йошкар-Олы. Видео работы спецтехники войск радиационной, химической и биологической защиты соединения РВСН публикует ТВЦ.RU.

Военные продезинфицировали остановки общественного транспорта, здания и территории больниц и городских поликлиник, детских садов и продуктовых магазинов. В Минобороны пояснили, что обработка ведется специальным раствором против возбудителей ОРВИ.

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