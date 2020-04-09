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В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

09:43
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Их объединят в единую систему

Комитет по борьбе с коронавирусом создан в Москве. В него вошли главные врачи "коронавирусных" стационаров.

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Участники комитета уже выступили с первой инициативой — они предложили не разделять стационары на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии, а наоборот - объединить их в единую систему. По их мнению, для этого есть несколько причин.

В частности, специализированные стационары для лечения пневмонии были организованы с учетом прогнозов роста заболеваемости, стандартизации лечения и лучшего контроля за его результатами. При это в настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом, эта тенденция заметна в последние несколько дней, поясняют в штабе.

"Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70-80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена", - заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В связи с этим порядок госпитализации пациентов будет изменен. Если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID-19 с характерными клиническими проявлениями, то он госпитализируется в стационар и ведется как больной с коронавирусной инфекцией. 

Сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в ряде московских больниц.

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