Назван главный злодей кинематографа

19 ролей из его фильмографии - отрицательные

Специалисты назвали актера, который исполнил отрицательного персонажа в наибольшем количестве фильмов.

Десятку возглавил Роберт Де Ниро ("Крестный отец", "Джеки Браун", ""Славные парни","Схватка"). Всего в копилке Де Ниро 19 ролей, где он играл злодея, пишет "Газета.Ru".

Второе место досталось Петеру Стормаре ("Фарго", "Большой Лебовски", "Плохие парни-2"). На третьем Рон Перлман ("Обреченность", "Книга жизни", "Полицейская академия", "Люди в черном")

Также в топ-10 вошли Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.

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