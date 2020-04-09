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Назван главный злодей кинематографа

10:17
  • четверг
  • 09 апреля 2020

19 ролей из его фильмографии - отрицательные

Специалисты назвали актера, который исполнил отрицательного персонажа в наибольшем количестве фильмов.

Десятку возглавил Роберт Де Ниро ("Крестный отец", "Джеки Браун", ""Славные парни","Схватка"). Всего в копилке Де Ниро 19 ролей, где он играл злодея, пишет "Газета.Ru".

Второе место досталось Петеру Стормаре ("Фарго", "Большой Лебовски", "Плохие парни-2"). На третьем Рон Перлман ("Обреченность", "Книга жизни", "Полицейская академия", "Люди в черном")

Также в топ-10 вошли Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.

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Кадр из фильма "Крестный отец 2"
Кадр из фильма "Крестный отец 2"
Кадр из фильма "Крестный отец 2"
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