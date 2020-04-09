Вернувшийся из больницы Николаев показал фото в кресле-каталке

Артист постепенно возвращается к нормальной жизни

Музыкант и композитор Игорь Николаев, который недавно вернулся домой из больницы в Коммунарке, призвал россиян бережнее относиться к своему здоровью.

"Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно!" - написал народный артист России в Instagram.

Николаев поблагодарил медицинский персонал больницы в Коммунарке за титанический труд в условиях пандемии коронавируса, пишет интернет-портал "Дни.ру". Артист опубликовал фото, где он сидит в кресле-каталке, которое везет сотрудница больницы в защитном костюме. На лице Николаева медицинская маска, а на руке - бинт.

Друзья и поклонники пожелали Игорю Николаеву скорейшего выздоровления.

- Игорь! Слава Богу, что все хорошо! Очень переживали за тебя! Будь здоров, наш дорогой! - написала певица Анита Цой.

- Здоровья Вам, наш любимый маэстро.Будьте Богом хранимы.

- Игорь, Вы не пугайте нас так больше.

- Берегите себя, вы - наше музыкальное сокровище!

- Не болейте больше! Радуйте нас своим творчеством!

7 апреля Юлия Проскурякова, жена Николаева, опубликовала видео, на котором артист прогуливается по территории загородного дома. Он вернулся домой без усов.

30 марта стало известно, что у Игоря Николаева не обнаружили COVID-19. Он поблагодарил врачей, друзей и всех неравнодушных людей за добрые слова и поддержку.

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