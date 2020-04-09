ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Челябинский губернатор самоизолировался в рабочем кабинете

10:02
  • четверг
  • 09 апреля 2020

Ранее коронавирус подтвердился у его пресс-секретаря

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер самоизолировался после того, как у его пресс-секретаря подтвердился коронавирус.

Самоизолировавшийся Овечкин сбрил бороду на фоне танцующей жены
Самоизолированных россиян предупредили о психологическом выгорании

Губернатор будет соблюдать режим "в пределах рабочей зоны, в кабинете". "Ситуация под контролем, на рабочий режим не повлияет, я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе", - сказал Текслер (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин по максимуму сократил очные контакты из-за распространения коронавируса в стране. Он проводит совещания и встречи в режиме видеоконференций. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин регулярно проверяется на COVID-19.

В России провели уже более одного миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 171 тысяча человек. По последним данным оперативного штаба, в стране 8 672 случая заражения , выздоровели 580, умерли 63 человека.

"Вместе мы все преодолеем": полная версия обращения Путина

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алексей Текслер
Алексей Текслер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.