Челябинский губернатор самоизолировался в рабочем кабинете

Ранее коронавирус подтвердился у его пресс-секретаря

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер самоизолировался после того, как у его пресс-секретаря подтвердился коронавирус.

Губернатор будет соблюдать режим "в пределах рабочей зоны, в кабинете". "Ситуация под контролем, на рабочий режим не повлияет, я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе", - сказал Текслер (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин по максимуму сократил очные контакты из-за распространения коронавируса в стране. Он проводит совещания и встречи в режиме видеоконференций. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин регулярно проверяется на COVID-19.

В России провели уже более одного миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 171 тысяча человек. По последним данным оперативного штаба, в стране 8 672 случая заражения , выздоровели 580, умерли 63 человека.

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