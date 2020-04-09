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Психологи назвали четыре проблемы россиян из-за коронавируса

10:36
  • четверг
  • 09 апреля 2020

COVID-19 серьезно изменил повседневную жизнь

Психологи МЧС назвали четыре основные проблемы россиян, с которыми они столкнулись из-за коронавируса и самоизоляции.

Первая – нарушение адаптации к жизни, которая резко поменялась, заявила руководитель Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу.

"Человек, какой бы жизнью ни жил до этого, он был к ней адаптирован, и в очень короткое время ситуация поменялась для огромного числа людей", - объяснила она.

Вторая причина – повышение уровня тревожности из-за происходящего вокруг. Третья причина – переживание из-за конкретной ситуации. Например, страх потерять работу, выйти из дома, заразиться коронавирусом.

И четвертая причина - высокий уровень конфликтных отношений. Самоизоляция вынуждает россиян подолгу находиться в замкнутом пространстве со своими родными и близкими. Из-за этого увеличивается частота ссор и переживаний, передает ТАСС.

Для того, чтобы снизить уровень тревожности и проще адаптироваться к меняющимся реалиям, нужно составить себе план, сократить потребление эмоциональных новостей и придерживаться режима дня.  

"Состояние, когда рушатся адаптационные механизмы, плохо тем, что у человека пропадает ощущение контроля. Чем быстрее мы его вернем, тем быстрее почувствуем себя лучше", - отметила Шойгу.

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