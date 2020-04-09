Названы версии пожара в частном доме престарелых в Москве

Следственный комитет озвучил возможные причины ЧП

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы. 16 пострадавших доставлены в больницы. Трагедия произошла накануне поздно вечером. В это время в здании находились более 50 человек, многие из пожилых людей не могли самостоятельно передвигаться. Предварительно, причины возгорания - неисправность электропроводки и котла отопления. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Спасатели под руки выводят пожилых людей из пылающего дома престарелых. Многие постояльцы не могут передвигаться самостоятельно. Их выносят на руках, простынях и колясках. Всего из здания удалось вывести более 50 человек. Четверо скончались - в их числе сотрудник пансионата.

"В результате пожара 10 человек пострадали, в том числе один пожарный, который во время эвакуации больных отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения", - рассказал заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Громкий хлопок в частном доме престарелых по 3-й Мякининской улице раздался накануне вечером, когда многие его постояльцы уже спали. Возгорание началось в подвальном помещении, где расположена дизельная котельная. По другой версии, причиной пожара стала неисправная проводка. Огонь быстро распространился выше, этажи заволокло едким дымом. Уже спустя 4 минуты на место прибыли пожарные расчёты. Однако машины не сразу смогли подъехать к самому очагу - мешали нависающие провода и частные постройки. На помощь подоспели местные жители и рабочие.

Общая площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Спустя 40 минут с огнем удалось справиться.

Пансионат открылся в Москве в 2016 году. Позиционирует себя как сеть клубных резиденций для проживания и ухода за пожилыми людьми. Нареканий у служб контроля противопожарной безопасности к заведению не было. Однако теперь предстоит провести ряд экспертиз. Свои соболезнования близким пенсионеров, погибших в результате пожара, выразил мэр столицы Сергей Собянин.

"Приношу искренние соболезнования близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Будет проведено тщательное расследование причин происшествия", - написал мэр в твитере.

Всего в результате пожара пострадали 16 человек. Все они находятся в столичных клиниках под присмотром врачей. Четверо остаются на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Остальные 28 постояльцев частного пансионата "Третий возраст" сейчас перемещены в социально-реабилитационный центр городского департамента соцзащиты. По причине смерти по неосторожности двум и более лицам Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Илья Данильцев, Анна Пешехонова, Павел Винокуров, Валерий Белинский и Михаил Ямутов. "ТВ Центр".

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