Опубликовано видео запуска нового "Союза" с космонавтами

Ракету-носитель "Союз-2.1а" впервые применяют для доставки экипажа МКС

С космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Этот тип ракеты впервые применяют для доставки пилотируемого корабля с космонавтами. В отличие от предыдущих моделей, "Союз-2.1а" полностью собрана из российских комплектующих. Она оснащена самыми передовыми системами управления и наведения и уже неоднократно доказывала свою надёжность при транспортировке грузовых кораблей.

В составе нового экипажа МКС: специалисты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. На орбите они проведут почти 200 суток. Запланированы десятки научных экспериментов.

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