В Москве пациентам с COVID-19 начали переливать плазму крови выздоровевших

В столице донорами стали 11 человек, победивших коронавирусную инфекцию

Число зараженных коронавирусом за минувшие сутки в России увеличилось на 1459. Всего заболевших теперь 10131. Это последние данные оперативного штаба. Новые случаи выявлены в 50 регионах. В разных субъектах за сутки скончались 13 человек. 118 россиян выздоровели. За весь период в нашей стране проведено более одного миллиона тестов на COVID-19. Чтобы сдержать распространение инфекции, к этому часу все 85 регионов в той или иной степени ввели защитные меры.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице первым семи пациентам с коронавирусом перелили плазму крови вылечившихся от инфекции. Донорами стали 11 человек. "Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса", - рассказала вице-мэр.

По всей стране к дезинфекции улиц и зданий подключаются подразделения МЧС и Министерства обороны. В Хабаровске сотрудники Амурского спасательного центра уже провели дезинфекцию вокзала, нескольких больниц и подстанций скорой помощи, теперь на очереди - центр города.

В республике Марий Эл улицы обрабатывают специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Йошкар-Олинского соединения РВСН, а в Санкт-Петербурге сводный отряд общевойсковой армии Западного военного округа провёл обеззараживание Нахимовского военно-морского училища, Кронштадтского морского кадетского корпуса, Военно-медицинской и Военно-морской академий.

Пенсионеры Липецка поначалу пугались, когда к ним вдруг начали приезжать солидные мужчины в балаклавах и кожаных куртках. Теперь об инициативе местного отделения мотоклуба "Ночные волки" знает весь город.

Всего к помощи пожилым подключились уже 14 мотоциклистов. Ежедневно на дежурстве - 3-4 человека. Антон Айрапетов - санитарный врач. Все свободное время он отдал волонтерской работе.

"Люди, которые сейчас попали в такую западню, они являются чьими-то родителями. Мы являемся чьими-то детьми. Поэтому как дети мы должны помогать своим родителям. Люди встречают по-разному. Очень часто удивляются. Говорят: "А что это вы, байкеры?" Нет, мы мотоциклисты", - рассказал Айрапетов.

Заявок на доставку продуктов и лекарств - сотни за сутки. Карантин пожилые люди в Липецке стараются соблюдать строго. Чего не скажешь о сочинских пенсионерах. Погода на берегу моря теплее, соблазн выйти из дома сильнее. Оправдание всегда найдется.

- Ну, я покушать собачкам принес... - Это хорошо, что вы покушать собачкам принесли, но вы находитесь в общественном месте. Нам придется оформить в отношении вас административный протокол. - Протокол? За что?

Суть своего нарушения этот мужчина так и не осознал. Выйти на улицу можно только для прогулки со своим питомцем. В ряде случаев этим послаблением начали пользоваться некоторые граждане. Люди берут домашних животных напрокат. Например, в Санкт-Петербурге за 400 рублей можно "взять на час" лайку. Между тем специалисты предупреждают: арендаторы рискуют подхватить инфекцию от прикосновения к шерсти собаки, живущей в чужом доме. Непросто приходится и питомцу, который испытывает стресс от смены хозяина, пусть даже и временной. Поэтому самое лучшее сейчас - честно оставаться дома. К этому призывают сегодня известные политики, актеры, музыканты, которые сами соблюдают режим самоизоляции.

"Сидим дома, готовим, убираемся. Приводим себя в порядок, отсыпаемся, отдыхаем. Верим и ждем. Всем хорошего настроения. Здоровья, не болейте. Дома безопаснее", - сказала певица Татьяна Буланова.

А тем, кто в силу обстоятельств оказался далеко от дома, сегодня приходится непросто. Московский цирк на воде приехал в Краснодар еще до введения ограничений. Когда представления прекратились, закончились средства и нечем стало кормить морских львов. На помощь пришли жители города и администрация. В цирк привезли 300 килограммов рыбы.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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